Буква в названии новой станции метро Алматы упала в первый день открытия

Фото: instagram.com/kris_p_press

В первый день открытия новой станции метро "Сарыарка" в Алматы произошел неприятный инцидент - в названии станции исчезла одна буква. Она упала на пути, а фото немедленно появилось в соцсетях, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе КГП "Метрополитен", за состоянием станций и систем метро ведется наблюдение в круглосуточном режиме, особенно после запуска новых станций. Сейчас, уверяют в "Метрополитене", все системы работают в штатном режиме без перебоев, перевозка пассажиров выполняется безопасно.

Тем не менее, инцидент с буквой в пресс-службе подтвердили.

"Да, действительно, на платформе выпала одна буква из надписи названия станции "Сарыарка". Она была восстановлена после окончания рабочего дня и снятия напряжения с контактного рельса, так как во время работы контактный рельс находится под напряжением 825Вольт – спускаться на пути запрещено.

Отметим, что выявленные при полной эксплуатации недоработки приводятся в порядок в рамках гарантийных обязательств", - сообщили в пресс-службе КГП "Метрополитен".

Напомним, две новых станции "Бауыржан Момышулы" и "Сарыарка" открыли вчера. Планируется, что пассажиропоток с запуском новых станций вырастет до 85 тысяч пассажиров в сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971822-bukva-v-nazvanii-novoy-stantsii-metro-almaty-upala-v-pervyy-den-otkrytiya/