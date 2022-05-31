Общественным транспортом смогут бесплатно воспользоваться дети в Алматы 1 июня

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

1 июня в честь Дня защиты детей власти Алматы постановили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для несовершеннолетних, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как указали в администрации города, льгота вводится в честь празднования Дня защиты детей завтра, 1 июня.

Решение акимата распространяется на автобусы, троллейбусы и метро.

Правом бесплатного проезда смогут воспользоваться дети в возрасте до 16 лет включительно.

Напомним, накануне в Алматы открылись две новые станции метро – "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы". Сейчас ведется строительство еще одной станции под названием "Калкаман". Ее планируют открыть примерно в 2025 году.

Также сегодня сообщалось, что буква в названии новой станции метро "Сарыарка" упала в день открытия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971834-obschestvennym-transportom-smogut-besplatno-vospolzovatsya-deti-v-almaty-1-iyunya/