Общественным транспортом смогут бесплатно воспользоваться дети в Алматы 1 июня
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1 июня в честь Дня защиты детей власти Алматы постановили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для несовершеннолетних, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Как указали в администрации города, льгота вводится в честь празднования Дня защиты детей завтра, 1 июня.
Решение акимата распространяется на автобусы, троллейбусы и метро.
Правом бесплатного проезда смогут воспользоваться дети в возрасте до 16 лет включительно.
Напомним, накануне в Алматы открылись две новые станции метро – "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы". Сейчас ведется строительство еще одной станции под названием "Калкаман". Ее планируют открыть примерно в 2025 году.
Также сегодня сообщалось, что буква в названии новой станции метро "Сарыарка" упала в день открытия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971834-obschestvennym-transportom-smogut-besplatno-vospolzovatsya-deti-v-almaty-1-iyunya/