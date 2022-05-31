Жертв политических репрессий и массового голода вспоминают в Казахстане

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31 мая в Казахстане вспоминают жертв политических репрессий и массового голода 30-х годов XX века - день памяти жертв политических репрессий и голода был учрежден указом президента в 1997 году.

Закон "О реабилитации жертв массовых политических репрессий" был принят в Казахстане в 1993 году. С 2003 года в качестве социальной поддержки данной категории граждан выплачиваются единовременные денежные выплаты.

Согласно официальным данным, с 1921 по 1954 годы в Казахстане было осуждено 100 тысяч человек, к 25 тысячам из них была применена высшая мера наказания – расстрел.

В числе невинно осужденных и репрессированных были такие видные государственные и политические деятели как, Алихан Бокейхан, Ахмет Байтурсынулы, Мухамеджан Тынышпаев, Миржакип Дулатулы, Турар Рыскулов, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, Беимбет Майлин, Санжар Асфендияров и многие другие.

"Все мы помним, какой колоссальный урон нанес "большой террор" народам, проживавшим на территории советского государства. За годы репрессий в Казахстан было сослано свыше пяти миллионов человек со всех уголков Советского Союза.

Через жернова репрессий прошло около 100 тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из которых были расстреляны", - подчеркивал в одном из своих выступлений глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Символом жестокости и цинизма тех лет" Токаев в одном из выступлений назвал Акмолинский лагерь жен изменников родины («АЛЖИР»), куда этапировали близких родственников, жен и детей политических заключенных.

В 2020 году глава государства поручил создать комиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Он подчеркивал, что перед комиссией стоит большая задача восстановления исторической справедливости в отношении всех безвинно пострадавших казахстанцев.

Сегодня госсекретарь РК Ерлан Карин рассказал МИА "Казинформ" об итогах работы комиссии.

По его словам, в рамках деятельности госкомиссии органами прокуратуры выявлены новые данные и в порядке прокурорского надзора реабилитировано более 250 тыс. граждан. В основном, это лица из числа ссыльных и спецпоселенцев.

Сейчас в стране формируется единый государственный фонд хранения всего исторического материала, касающегося эпохи репрессий 20-50-х годов XX века, добавил госсекретарь.

Напомним, сегодня президент посетил мечеть Хазрет Султан, где была прочитана поминальная молитва в память о жертвах репрессий и голода. Токаев возложил также венки к монументальному комплексу "1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971765-zhertv-politicheskih-repressiy-i-massovogo-goloda-vspominayut-v-kazahstane/