Токаев посетил мечеть, где прочитали молитву в память о жертвах репрессий и голода

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Telegram-канал "Борт N1"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан, где была прочитана поминальная молитва в память о жертвах репрессий и голода, сообщает официальный Telegram-канал "Борт N1".

Напомним, 31 мая в Казахстане вспоминают жертв политических репрессий и массового голода 30-х годов XX века.

В 2020 году с целью завершения реабилитации жертв политических репрессий в Казахстане была создана Государственная комиссия.

Глава государства подчеркивал, что перед комиссией стоит большая задача восстановления исторической справедливости в отношении всех безвинно пострадавших казахстанцев.

"Это не только обязанность государства, но и моральный долг общества. Трагические страницы истории стали неотъемлемой частью нашей национальной идентичности. Поэтому память о жертвах политических репрессий и голода будет жить в веках.

Усвоив уроки истории, мы сделаем все, чтобы подобные трагедии никогда не повторились", - отмечал ранее Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971749-tokaev-posetil-mechet-gde-prochitali-molitvu-v-pamyat-o-zhertvah-repressiy-i-goloda/