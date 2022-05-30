13-летний мальчик обиделся на маму и ушел из дома в Восточном Казахстане

Мальчик ушел из дома в ВКО: polisia.kz

В ВКО женщина обратилась в полицию, заявив о пропаже несовершеннолетнего сына. Позже мальчик был найден – он ушел из дома, обидевшись на мать, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

О пропаже 13-летнего мальчика стало известно утром 28 мая. Как сообщила мать подростка, он ушел из дома накануне около 20:30 и не вернулся.

"Весь личный состав отдела полиции незамедлительно был поднят по тревоге и направлен на поиск несовершеннолетнего, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа", – сообщили сотрудники полиции.

Поиски велись во всех местах, куда теоретически мог пойти ребенок, также проверялись друзья и родственники подростка. В итоге мальчик был найден.

"Оказалось, что накануне вечером юноша поругался с соседским мальчиком, из-за чего мама отправила просить у последнего прощения. Однако вместо примирения подросток затаил обиду на родителя – проигнорировав ее просьбу, он ушел ночевать к родственникам, никого не предупредив", – рассказали полицейские.

Отмечается, что стражи порядка провели с подростком профилактическую беседу, после чего вернули мальчика домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971646-13-letniy-malchik-obidelsya-na-mamu-i-ushel-iz-doma-v-vostochnom-kazahstane/