Жители Атырау "потеряли" государственный флаг

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Жителей Атырау обеспокоило отсутствие государственного флага на площади в центре города. Его не поднимали вот уже несколько дней. Ситуацию разъяснил заведующий производственно-техническим сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алмас Сарсенов, передает "Ак Жайык".

Издание отмечает, что в этом году на содержание и обслуживание флагштока из местного бюджета было выделено 8 млн тенге, еще 5 миллионов - на покупку 10 полотен размером 14,5х29,5 метров.

Как пояснил Алмас Сарсенов, флаги еще не приобретены, сейчас в запасе остался один с прошлого закупа.

В этом году победителем конкурса по содержанию и обслуживанию флагштока стало ИП "IBROHIM". 11 мая с предпринимателем был заключен договор на сумму 4,4 млн тенге.

"В соответствии с техзаданием подрядчик в течение года обеспечивает спуск и поднятие государственного флага, ремонт механизмов постамента, их смазку, чистку, обслуживание электрощита, охрану объекта", - рассказал заведующий сектором ЖКХ.

По его словам, флага нет несколько дней, так как по техническому регламенту он должен быть спущен, если скорость ветра превышает 8 метров в секунду.

"В настоящее время он временно спущен в связи с переменчивой погодой", - отметил чиновник.

В "Казгидромете" сообщили, что в период с 11 по 20 мая скорость ветра только 19 мая составляла 8 м/с, в остальные дни она была еще больше. Специалисты подтвердили, что акимат тоже запрашивает данную информацию.

Напомним, в прошлом году в Атырау сняли на видео перевернутый флаг Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971426-zhiteli-atyrau-poteryali-gosudarstvennyy-flag/