Акима накажут за разговор с жителями на повышенных тонах в Павлодарской области

Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

Совет по этике Павлодарской области рекомендовал вынести строгий выговор акиму Аксанского сельского округа за его эмоциональное общение с местными жителями. Кенжебек Дюсенбаев попросил прощения и пояснил, что просто пытался добиться от людей, чтобы они пасли скот под присмотром, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким сельского округа в Баянаульском районе сегодня на Совете по этике объяснил ситуацию, из-за которой вышел из себя при общении с населением.

По словам Кенжебека Дюсенбаева, 20 семей оказались против того, чтобы платить по 1300 тенге за одну голову скота пастуху.

При этом проблема стоит остро, учитывая, что животные без присмотра пасутся вдоль трассы и могут стать причиной смертельных ДТП. Из-за этого и возник конфликт, в котором чиновника захлестнули эмоции.

"Я, аким Аксанского сельского округа Дюсенбаев Кенжебек, полностью соглашусь с докладчиком. Признаю свою ошибку. Больше такое не повторится. Простите меня. Прошу принять объективное решение. Сейчас проблема решена. На трассе скота нет. Животных пасут три пастуха, по ценам договорились. Еще раз провели собрание, народ не против", - пояснил чиновник.

По итогам заседания ему рекомендовано вынести строгий выговор.

Напомним, в начале мая в соцсетях появилось видео разговора акима с жителями на повышенных тонах. Это стало поводом для разбирательства со стороны департамента по делам госслужбы Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971200-akima-nakazhut-za-razgovor-s-zhitelyami-na-povyshennyh-tonah-v-pavlodarskoy-oblasti/