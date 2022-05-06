Разговор акима с жителями на повышенных тонах сняли на видео в Павлодарской области

Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

В соцсетях опубликовали видео конфликта между жителями и акимом сельского округа в Павлодарской области. На кадрах мужчины разговаривают на повышенных тонах. В описании к ролику указывается, что причиной стал запрет пасти скот. Но больше всего пользователей возмутила манера беседы чиновника, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах видео запечатлен аким Аксанского сельского округа Баянаульского района Кенжебек Дюсенбаев и местные жители. Разговор перешел от простого общения к крикам.

В описании к ролику указывается, что глава округа приехал к сельчанам с полицией, чтобы выписывать штрафы за бродячий скот, но получил отпор.

"Может, аким Дюсенбаев и прав, но у него явно проблемы с формой общения. Надо не размахивать руками, а держать себя в них", - говорится в подписи к видео.

Пользователи принялись обсуждать поведение акима в комментариях. Мнения разделились.

"Ничего не понял, но я за аташку в кепке", "Откуда вообще берут акимов?", "Пора наказывать всех чиновников, которые ничего не решают", "Акимы привыкли себя считать хозяевами полей и огородов", - пишут комментаторы.

Роликом заинтересовались в департаменте по делам госслужбы по Павлодарской области. В ведомстве сообщили, что направили письмо в аппарат акима Баянаульского района.

"После публикации департаментом направлено официальное письмо в аппарат акима Баянаульского района об установлении личности лиц (акима сельского округа) в данном инциденте. Согласно информации аппарата акима Баянаульского района, к данному инциденту является причастным аким Аксанского сельского округа", - сообщили в департаменте.

Теперь решается вопрос о проведении внеплановой проверки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968419-razgovor-akima-s-zhitelyami-na-povyshennyh-tonah-snyali-na-video-v-pavlodarskoy-oblasti/