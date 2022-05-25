Аким Шымкента Мурат Айтенов станцевал вальс

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25 мая во всех школах Шымкента прошли последние звонки. Выпускники кружились в прощальном вальсе. Почетным гостем на торжественной линейке в гимназии №90 стал аким города Мурат Айтенов, передает Otyrar.kz.

Всех присутствующих на последнем звонке пригласили присоединиться к танцам. Аким Шымкента не смог устоять перед предложением и станцевал вальс вместе с выпускниками.

По словам директора школы-гимназии №90 Армана Орынбекова, сегодня во взрослую жизнь в их учебном заведении проводили 132 ученика, 12 из которых - обладатели "Алтын белгi".

"По среднему баллу ЕНТ наша школа занимает почетное второе место. Некоторые из наших учеников едут учиться за рубеж. Всем им желаем удачи и успехов в будущем", - сказал директор гимназии.

Напомним, ранее корреспонденты NUR.KZ рассказали и показали, как прошел последний звонок в Алматы после двух лет пандемии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970958-akim-shymkenta-murat-aytenov-stantseval-vals/