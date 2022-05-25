Как прошел последний звонок в Алматы после двух лет пандемии (фото)

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы прошла торжественная линейка для школьников, посвященная завершению учебного года. В этом году впервые после двух лет пандемии последний звонок прошел в традиционном формате, передает корреспондент NUR.KZ.

Несмотря на пасмурную погоду, ученики 1, 9 и 11 классов гимназии №79 собрались в родном учебном заведении. Кому-то здесь предстоит провести еще десять ближайших лет, а кто-то прощается с любимой школой. Совсем скоро выпускники сядут за парты, но уже не учиться, а сдать самый важный экзамен - ЕНТ, после которого каждый выберет свое дальнейшее направление.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Некоторые ученики, отмечает директор гимназии Раиса Андреевна Цай, и вовсе покинут родину в желании получить образование за границей, но трудиться впоследствии на благо страны.

Раиса Цай. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"В этом учебном году в первый класс поступили 167 учащихся, заканчивают 9 класс 151 человек, 11 класс - 58 человек. Претендент на "Алтын белгi" - один, это - Нурмагамбетова Акерке, которая не имеет ни одной оценки "хорошо" даже в четвертях с 1 по 11 класс. Это - человек, который определился со своим образованием - она поступает в вуз Канады на специальность биотехнологии, чтобы потом вернуться в Казахстан с полученными знаниями", - рассказала Раиса Цай.

Акерке Нурмагамбетова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По ее словам, еще четыре человека окончили школу на аттестат с отличием. В ЕНТ от этой гимназии будут принимать участие 35 человек из 58 учеников - остальные планируют поступать в учебные заведения ближнего и дальнего зарубежья.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Выбор англоязычных стран для получения высшего образования директор связывает с тем, что в гимназии с 1 класса ведется углубленное изучение английского языка, а в среднем звене - углубленное изучение вариативной части естественно-математического направления. В 10 и 11 классах реализуется физико-математическое направление.

Как отметила директор гимназии, в этом году линейка впервые после пандемии проводится в штатном режиме.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Пандемия внесла свои коррективы, в том числе, в формирование корпоративной культуры в пользу ученика, в пользу личностно-ориентированного подхода в обучении. Сегодня учащиеся гимназии продемонстрировали все свои лучшие навыки, умения, таланты в пении, в игре на музыкальных инструментах с радостью и душевно", - рассказала Раиса Цай.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В целом в Алматы сегодня линейка прошла в 295 школах. Всего в этом году школы окончили 12 355 выпускников, из них на "Алтын белгi" претендуют 613, на аттестат с отличием – 973 школьника.

Последний звонок. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Учеников поздравил и аким города Ерболат Досаев.

"Впереди – государственные экзамены и единое национальное тестирование. Желаю, чтобы вы успешно прошли эти испытания! Благодаря знаниям для выпускников доступны ведущие вузы мира и Казахстана. Только в Алматы абитуриентов готовы принять 36 высших учебных заведений. Желаю вам поступить в выбранные Вами вузы и обрести любимую профессию", – заявил аким.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Итоговые экзамены для учащихся 9 и 11 классов пройдут с 28 мая по 10 июня.

С этого года абитуриентам предоставляются две возможности сдать ЕНТ и поступить на грант. При обеих возможностях можно выбрать только одну комбинацию профильных дисциплин.

Единое национальное тестирование началось с 16 мая и заканчивается 5 июля.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970916-kak-proshel-posledniy-zvonok-v-almaty-posle-dvuh-let-pandemii-foto/