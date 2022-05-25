Защиту казахстанцев от финансовых пирамид хотят усилить в Казахстане

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Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в работу проект закона, которым предусматривается пресечение деятельности финансовой пирамиды на ее начальной стадии, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид".

Как отметил депутат Марат Кусаинов, этот законопроект разработан в целях реализации поручения главы государства по противодействию финпирамидам.

"Основными целями законопроекта являются повышение защищенности имущества граждан, пресечение деятельности финансовой пирамиды на ее начальной стадии. Комитет по финансам и бюджету готов подготовить заключение по законопроекту до 16 ноября 2022 года", - сообщил Кусаинов.

В этот же день мажилисмены приняли в работу поправки в КоАП по вопросам противодействия деятельности финансовых пирамид.

В конце апреля сообщалось, что в мажилисе обсуждается законопроект об ответственности лиц, рекламирующих финансовые пирамиды.

Между тем ранее мы рассказывали, что делать казахстанцам, если они оказались в финансовой пирамиде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970909-zaschitu-kazahstantsev-ot-finansovyh-piramid-hotyat-usilit-v-kazahstane/