Уголовную ответственность могут ввести за рекламу финпирамид в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Тема борьбы с финпирамидами вновь стала актуальной в Казахстане после попытки самоподжога вкладчицы одной из них. Депутаты готовятся принять проект закона, которым в стране будет запрещена реклама таких организаций актерами, вайнерами и другими известными людьми, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Дания Еспаева сообщила, что в настоящее время многие казахстанцы становятся жертвами финансовых пирамид.

"Наше население ввиду своей безграмотности, желая получить дополнительные доходы, вступает в те или иные финпирамиды. В этом законопроекте по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг (сегодня мажилис одобрил его во втором чтении и направил в сенат - прим. ред.) мы предусмотрели, что брокеры, дилеры, которые будут оказывать услуги физлицам по привлечению денег, на какие-либо финансовые инструменты, обязательно должны иметь лицензию. То есть теперь любой гражданин, когда куда-то вкладывается, должен проверить - имеется ли лицензия агентства финансового надзора у человека, который привлекает деньги или нет", - сказала депутат.

При этом законопроект обязывает всех брокеров и дилеров, предлагать инструменты в зависимости от финансовой грамотности самого человека, который хочет вложиться.

"Брокер или дилер должен понять - есть знания у этого человека экономические, умеет ли он ориентироваться в ценных бумагах или нет. И в зависимости от его знаний предлагать ему тот или иной финансовый инструмент. Я думаю, что в дальнейшем это будет способствовать защите наших граждан от таких "левых" и рисковых вложений и операций на рынке ценных бумаг", - заявила Еспаева.

При этом, она добавила, что депутаты комитета мажилиса по финансам и бюджету инициировали законопроект, касающийся ответственности лиц, которые участвуют в рекламе той или иной финансовой пирамиды.

"Будет и административная, и уголовная ответственность предусмотрена, в зависимости от степени участия и нанесения ущерба", - резюмировала она.

Между тем спикер палаты Ерлан Кошанов назвал финансовые пирамиды большой проблемой, особенно в регионах.

"Люди верят, рекламируют известные вайнеры, артисты, лидеры общественного мнения. Люди несут последние деньги, и затем мы видим результат. Поэтому мы разработали законопроект, депутат Ли Юрий Виссарионович, под его руководством. На сегодня работает группа. Я думаю, в ближайшее время мы примем законопроект. Как раз мы устанавливаем уголовную ответственность за действия вайнеров, артистов, которые рекламируют финансовые пирамиды, зная, что это мошенническая схема", - резюмировал он.

Напомним, что 11 апреля вкладчица финансовой пирамиды Mudarabah Capital подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД РК в Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967063-ugolovnuyu-otvetstvennost-mogut-vvesti-za-reklamu-finpiramid-v-kazahstane/