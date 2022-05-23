Участок дороги по Саина перекроют на несколько ночей в Алматы

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С 23 по 26 мая в ночное время в связи с ремонтом будет закрыт участок дороги на улице Саина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Управление городской мобильности Алматы.

"В связи с проведением ремонта дорог с 23 по 26 мая в ночное время с 22:00 до 06:00 будет полностью перекрыто движение по западному проезду улицы Саина от улицы Толе би до улицы Жубанова", – говорится в сообщении управления.

Отмечается, что данные работы запланированы в рамках среднего ремонта дорог.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", – добавили представители ведомства.

Напомним, что ранее ремонт дороги по Саина проводился на участках от улицы Кабдолова до улицы Шаляпина, а также на пересечении улицы Саина и проспекта Абая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970626-uchastok-dorogi-po-saina-perekroyut-na-neskolko-nochey-v-almaty/