Улицу Саина в Алматы частично перекроют на ночь

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В Алматы в связи с проведением ремонта дорог временно перекроют автомобильное движение по участку улицы Саина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горакимата.

"В связи с проведением ремонта дорог с 22:00 16 мая до 06:00 17 мая будет полностью перекрыто движение по западному проезду улицы Саина в южном направлении – от улицы Кабдолова до улицы Шаляпина", – проинформировали в акимате.

Отмечается, что эти работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", – добавила администрация города.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969545-ulitsu-saina-v-almaty-chastichno-perekroyut-na-noch/