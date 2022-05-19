Участок улицы Саина в Алматы перекрыли на ночь из-за ремонта дороги

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Улицу Саина в Алматы, а именно ее участок на пересечении с проспектом Абая, будет временно перекрыт для движения автомобилей, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"В связи с проведением ремонта дорог с 22:00 19 мая до 06:00 20 мая будет полностью перекрыто движение по западному проезду транспортной развязки на пересечении улицы Саина и проспекта Абая в южном направлении", – сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Также в акимате добавили, что на том же участке транспортной развязки, но уже по восточному проезду в северном направлении, автомобильное движение будет приостановлено с 22:00 20 мая до 06:00 21 мая.

Отмечается, что данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", – заключили в администрации города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970171-uchastok-ulitsy-saina-v-almaty-perekryli-na-noch-iz-za-remonta-dorogi/