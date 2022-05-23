Движение нескольких поездов из Казахстана в Россию возобновят летом

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С июня текущего года планируется возобновить курсирование трех межгосударственных поездов из Казахстана в Россию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Как рассказали в "КТЖ", поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

поезд №145/146 сообщением "Караганда – Омск". С 3 июня он будет отправляться из Караганды по пятницам и по вторникам. Из Омска в Караганду состав начнет ходить с 4 июня по субботам и по средам;

поезд №113/114 сообщением "Алматы-2" – Казань". С 6 июня он будет отправляться из Алматы по понедельникам. Обратно из Казани в Алматы он начнет курсировать с 9 июня по четвергам;

курсирование поезда №83/84 сообщением "Караганда – Москва" сокращается до станции "Самара". Он будет ходить из Караганды с 8 июня по 30 июля по четным датам. Из Омска в Караганду состав будет курсировать с 10 июня по 30 июля так же, по четным датам. Кроме того, с 1 августа по 31 августа этот же поезд будет ходить из Караганды в Самару и из Самары в Караганду по нечетным числам. Со 2 сентября по 30 октября из Караганды и Самары поезд будет курсировать по четным датам. С 1 ноября по 9 декабря – из Караганды в Самару по нечетным числам. Из Самары в Караганду с 1 ноября по 11 декабря поезд будет курсировать по нечетным числам.

Стоимость билетов установлена по межгосударственному тарифу. Цены можно уточнить на сайте bіlet.railways.kz.

Напомним, что ранее Казахстан и Россия договорились о поэтапном возобновлении железнодорожных рейсов между двумя странами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970592-dvizhenie-neskolkih-poezdov-iz-kazahstana-v-rossiyu-vozobnovitsya-letom/