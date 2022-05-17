Казахстан договорился с Россией о поэтапном возобновлении железнодорожных рейсов

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Гендиректор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов на встрече с журналистами заявил о договоренности восстановления железнодорожных рейсов с Россией, передает корреспондент NUR.KZ.

Жанибек Тайжанов сообщил, что рейсы будут восстанавливаться постепенно.

"С Россией мы договорились о поэтапном возобновлении рейсов. Один рейс уже запустили -"Атырау-Астрахань". В июне планируется еще порядка 7-8 рейсов и так постепенно.

В Узбекистан тоже запустили. То есть каждая страна индивидуально выходит. Полностью (решения - прим. ред.) от Российской Федерации пока нет по всем маршрутам", - отметил он.

Заместитель генерального директора АО "Пассажирские перевозки" Айбат Кангалиев, в свою очередь, добавил, что с 3 июня планируется запуск железнодорожного сообщения по направлению "Караганда-Омск", с 6 июня - "Алматы-Казань", с 8 июня - "Караганда-Самара".

На стадии проработки находится запуск сообщения по направлениям "Алматы-Уральск" и "Алматы-Семей".

"Железные дороги Российской Федерации пока не согласовывают.

Таджикские, кыргызские и узбекские поезда, которые транзитом проходили через Казахстан, пока согласования "РЖД" и Российской Федерации не получили. Как только согласование будет – ожидаем это в июне-июле. Узбекская сторона говорит, что уже договорились, но официального пока указания, телеграммы мы не получали", - резюмировал спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969761-kazahstan-dogovorilsya-s-rossiey-o-poetapnom-vozobnovlenii-zheleznodorozhnyh-reysov/