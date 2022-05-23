Когда KIA и Hyundai снова появятся в автосалонах Казахстана для льготного кредита

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На брифинге в СЦК представители Ассоциации казахстанского автобизнеса рассказали о поставках KIA и Hyundai в автосалоны страны – казахстанцы жалуются на их отсутствие, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил представитель Ассоциации Кайрат Еламанов, самые покупаемые авто по программе льготного автокредитования – это Chevrolet, Hyundai, JAC, Kia и "Лада".

Изначальный резерв автомобилей на весь Казахстан для льготного кредитования – 8 тысяч, далее этот резерв пополняется заводами.

"Автозаводы работают по своим планам, по возможности наращивают объемы производства. Поставки в дилерские центры на еженедельной основе происходят, поэтому резерв, который из 8 тысяч сформирован, он не на всю программу - он сформирован, и с каждым днем поступают новые авто в салоны", - заявил Еламанов.

Hyundai в первые дни программы предоставил 1800 авто.

"Заводом Hyundai в первые дни в автосалонах было обеспечено более 1800 авто. В первые же дни они были сразу же забронированы, на заводах сейчас на июнь ожидается поставка более 2500 авто, далее с июля ежемесячно уже более 4 тысяч авто будет по Hyundai", - заявил представитель Ассоциации Ербол Сейпилов.

"СарыаркаАвтоПром", которая также производит KIA, Chevrolet и JAC, поставила 4 тысячи машин в первые дни льготного автокредитования.

"По "СарыаркаАвтоПром" - там модельная линейка более 32 моделей, из них в салонах по Казахстану в первые дни было (поставлено - прим.ред.) более 4 тысяч авто. На заводе стоят в стоке еще более 1,5 тысяч авто. С лета, начиная с июня, более 6,9 тысячи авто каждый месяц будут поставляться", - добавил Сейпилов.

В Ассоциации сегодня рассказали также, что казахстанцы бронировали авто в первые дни запуска программы автокредитования под 4%, дожидались одобрения кредита, а затем отказывались от покупки.

Между тем в Фонде развития промышленности рассказали, сколько казахстанцев уже получили льготный автокредит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970558-kogda-kia-i-hyundai-snova-poyavyatsya-v-avtosalonah-kazahstana-dlya-lgotnogo-kredita/