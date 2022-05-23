Льготное автокредитование: казахстанцы бронировали машины, но затем отказывались от кредитов

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Казахстанские автосалоны заявили, что граждане бронировали авто по программе льготного кредитования, дожидались одобрения кредита, но затем отказывались от покупки – об этом на брифинге в СЦК сообщил представитель Ассоциации казахстанского автобизнеса, передает корреспондент NUR.KZ

Глава Ассоциации казахстанского автобизнеса Кайрат Еламанов заявил, что после запуска программы льготного автокредитования к ним поступают обращения не только от покупателей, но и от автосалонов.

"Автосалоны обращают внимание на случаи, когда клиенты подают заявку, берут счет на оплату, особенно в первые дни, когда резервировали за ними VIN-коды, далее они обращались в банки, и, когда после одобрения банка авто уже готово к выдаче, автосалоны звонят гражданам, а они отказываются.

Они говорят, что просто хотели проверить, одобрят кредит или нет, у многих авто уже имелось, как оказалось", - заявил спикер.

Он добавил, что сейчас проблему брони конкретного авто решили тем, что в счетах на оплату больше не прописывают VIN-код автомобиля.

Также в СЦК сегодня рассказали, сколько казахстанцев уже получили льготный автокредит, а также объяснили, когда казахстанцы, не успевшие на первичное размещение, могут подать повторную заявку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970555-lgotnoe-avtokreditovanie-kazahstantsy-bronirovali-mashiny-no-zatem-otkazyvalis-ot-kreditov/