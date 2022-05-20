Увеличить возраст выдачи микрокредитов до 21 года просят в Казахстане

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Исполнительный директор ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана», член клуба молодых экспертов при сенате Тохтар Болысов заявил о проблеме игромании среди молодежи, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Тохтара Болысова, часто студенты берут кредиты у микрокредитных организаций, чтобы сыграть в очередную азартную игру. Но в последующем они впадают в зависимость, и родителям приходится расплачиваться за их долги.

"Мы просим увеличить возраст выдачи микрокредитов с 18 до 21 года", - заявил спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане планируют снизить процентные ставки по микрокредитам.

Между тем неделю назад депутаты мажилиса предложили запретить онлайн-кредитование в Казахстане - так, по мнению мажилисменов, можно решить проблему высокой закредитованности населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970269-uvelichit-vozrast-vydachi-mikrokreditov-do-21-goda-prosyat-v-kazahstane/