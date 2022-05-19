"Разговаривал сам с собой": о странном поведении солдата в Актау высказались в Минобороны

Иллюстративное фото: facebook.com/modgovkz

В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали распространяемую в соцсетях информацию о возможном психическом расстройстве у военнослужащего срочной службы одной из воинских частей Актау. Заявление по этому поводу опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

Как сообщили в Минобороны, 18 мая примерно в 12.00 часов командованием части было замечено, что военнослужащий войсковой части 25744 проявлял необъяснимую реакцию на происходящее вокруг, разговаривал сам с собой. О случившемся сообщили родителям солдата.

Молодого человека для медицинского осмотра доставили в больницу. По результатам обследования (МРТ, КТ головного мозга и консультация специалиста) телесных повреждений и опасных патологий не выявлено. 19 мая запланировано проведение повторного осмотра у специалистов.

Кроме того, отметили в ведомстве, информация о том, что призывника принудительно доставили в районный отдел по делам обороны для прохождения медицинской комиссии и дальнейшего призыва на срочную воинскую службу, является недостоверной.

"4 мая 2022 года призывнику в установленном порядке была вручена повестка. 11 мая он прибыл на призывной пункт, где в ходе беседы с ним и его родственником было доведено, что он будет проходить службу в Актау, не убывая в другой гарнизон.

В дальнейшем при прохождении призывной комиссии призывник изъявил желание служить в рядах Вооруженных сил, прошел медицинское обследование и жалоб на состояние здоровья не предъявлял", - пояснили в министерстве.

Здесь добавили, что по данному факту военной полицией проводится проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970024-razgovarival-sam-s-soboy-o-strannom-povedenii-soldata-v-aktau-vyskazalis-v-minoborony/