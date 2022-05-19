Еще одну СПК в Казахстане уличили в нарушении правил выдачи земельных участков

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В деятельности СПК "Сарыарка" выявлены признаки нарушения конкурентного законодательства. Анализ деятельности акционерного общества провел антимонопольный департамент по Карагандинской области. Об этом сообщается на официальном сайте Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

По информации ведомства, региональный департамент выявил факты заключения договоров о совместной деятельности по реализации проектов, не соответствующих утвержденному постановлением правительства перечню приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов.

"Земельные участки со стороны СПК предоставлялись для строительства коммерческих объектов, назначение которых не соответствовало определенным правительством перечнем.

При отсутствии инвестиционных проектов заключение договора на их реализацию, предусматривающего предоставление инвестиционных преференций в виде земельных участков без проведения конкурса, противоречит нормам действующего Земельного кодекса", - сообщили в агентстве.

В связи с чем в адрес СПК "Сарыарка" вынесли уведомление о принятии мер по прекращению антиконкурентных действий в части предоставления отдельным субъектам рынка льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов, а также недопущении данных действий впредь.

Напомним, ранее сообщалось, что начато расследование в отношении СПК "Туркестан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970130-esche-odnu-spk-v-kazahstane-ulichili-v-narushenii-pravil-vydachi-zemelnyh-uchastkov/