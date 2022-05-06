Начато расследование в отношении СПК "Туркестан"

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Начато расследование в отношении АО "Социально-предпринимательская корпорация "Туркестан". Основанием для этого послужило неисполнение со стороны организации уведомления регионального антимонопольного департамента, передает официальный сайт Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

По данным ведомства, 3 марта 2022 года антимонопольный департамент по Туркестанской области направил в адрес АО "СПК "Туркестан" уведомление о необходимости устранения признаков нарушений конкурентного законодательства, выявленных в рамках проведения мониторинга деятельности акционерного общества.

"Признаки нарушения конкурентного законодательства заключались в предоставлении земельных участков под строительство жилых домов и комплексов, назначение которых не соответствует перечню приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов, утвержденных правительством", - сообщили в Агентстве.

В связи с неисполнением уведомления в установленные сроки региональный антимонопольный департамент начал расследование в отношении СПК "Туркестан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968399-nachato-rassledovanie-v-otnoshenii-spk-turkestan/