Найдены родственники блуждавшей ночью по улице в Темиртау девочки

Фото: instagram.com/temirtau_police

Родные малышки, которая была найдена стражами порядка сегодня ночью в одном из микрорайонов Темиртау, установлены, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Поиски родных ребенка велись на протяжении почти 12 часов. Полицейские опубликовали информацию о девочке в социальных сетях и привлекли волонтеров.

Общие усилия дали результат. Ближе к полудню правоохранителям удалось установить личность ребенка. Как оказалось, малышка 2019 года рождения. Ее мама на данный момент находится в командировке. В ее отсутствие за девочкой приглядывала прабабушка и родной дядя.

"Со слов прабабушки, 18 мая вечером девочка находилась с ней дома, где также был ее сын. Когда мужчина собрался в магазин, малышка не захотела оставаться дома, пошла вместе с дядей.

Время шло, но сын домой не возвращался. Она стала звонить ему, однако он не брал телефон. Когда вернулся, сказал, что ненадолго отвлекся и потерял из виду ребенка. Он самостоятельно обыскал все дворы, подъезды, закоулки. Поиски результатов не дали. Найти девочку помогли публикации о ней, распространенные в Сети", - рассказали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Судьбу малышки и вопрос о привлечении к ответственности ее законных представителей будут решать на комиссии по защите прав несовершеннолетних при акиме Темиртау, добавили в ведомстве.

Пока мама ребенка не приедет, девочка будет находиться в Центре адаптации несовершеннолетних.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 19 мая на улице в Темиртау была найдена малышка. Она не разговаривала, поэтому выяснить ее имя не удалось. Стражи порядка начали поиски родителей или близких родственников ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970090-naydeny-rodstvenniki-bluzhdavshey-nochyu-po-ulitse-v-temirtau-devochki/