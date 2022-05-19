Ночью в Темиртау нашли девочку, которая гуляла одна на улице

Фото: instagram.com/temirtau_police

19 мая в 00.40 часов в районе 7 микрорайона Темиртау на улице найдена девочка. Сейчас правоохранители ищут родственников потерявшейся малышки. Об этом сообщается на официальной странице городского управления полиции в Instagram.

По информации ведомства, сотрудниками Восточного отдела полиции УП Темиртау 19 мая в 00.40 часов в районе 7 микрорайона на улице найдена девочка. Возраст определить невозможно.

"На 09.00 часов сообщений о пропавшем ребенке на пульт "102" не поступало. Уважаемые жители Темиртау, если вы узнали ребенка, сообщите в полицию по номеру 102 или 8 702 145 65 35", - призвали стражи порядка.

Напомним, ранее на территории Алмалинского района Алматы без вести пропала 8-летняя девочка. Правоохранители после обращения мамы приступили к ее поискам. В итоге она была найдена и возвращена родителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970044-nochyu-v-temirtau-nashli-devochku-kotoraya-gulyala-odna-na-ulitse/