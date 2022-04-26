8-летнюю девочку искали в Алматы

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Сегодня на территории Алмалинского района Алматы без вести пропала 8-летняя девочка. Стражи порядка после обращения мамы приступили к поискам школьницы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

В ведомстве сообщили, что сообщение от мамы пропавшей Беллы Мироновой 2014 года рождения поступило на пульт "102" сегодня в 16:20.

По данным правоохранителей, в поисках девочки были задействованы полицейские, участковые, оперативный блок, а также сотрудники ювенальной полиции.

Стражи порядка устанавливали маршрут ребенка. Выяснилось, что пропавшая девочка не заходила в школу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ребенка нашли в Бостандыком районе города. Отмечается, что рюкзак девочки был обнаружен во дворе жилого дома близ школы.

"Самое главное, что ребенок найден живым и невредимым и возвращен родителям", - отметили в ДП Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966916-8-letnyaya-devochka-propala-v-almaty/