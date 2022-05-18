Улицу переименовали в честь многодетной матери в ВКО

Фото: акимат Иртышского сельского округа/yk-news.kz

В селе Прапорщиково Глубоковского района Восточно-Казахстанской области улицу Комсомольская переименовали в честь многодетной матери. Об этом сообщили в акимате Иртышского сельского округа, передает YK-news.kz.

Теперь улица носит имя Нурганым Кусаиновой.

"Это многодетная мама, которая родила и воспитала с мужем шесть замечательных детей. Все дети семьи Кусаиновых активно участвуют в общественной жизни округа", - пояснили в акимате Иртышского сельского округа.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей Восточно-Казахстанской области обеспокоило обмеление крупнейшего водохранилища страны. Люди переживали по поводу того, что Бухтарминское водохранилище стремительно мелеет, а также боялись повторения судьбы Арала.

Также недавно неизвестная "черная жидкость" в водоеме встревожила жителей Усть-Каменогорска. Ситуацию по этому поводу прокомментировали в департаменте экологии региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969872-ulitsu-pereimenovali-v-chest-mnogodetnoy-materi-v-vko/