Горячую воду отключат в среду в одном из районов Алматы

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В среду, 18 мая, в Бостандыкском районе города Алматы часть зданий будет отключена от горячей воды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

Ограничения будут введены в связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

Сообщается, что с 9 до 18 часов 18 мая 2022 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Бостандыкского района в контуре улиц Жарокова – Аль-Фараби – Гагарина – Ходжанова.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – добавили представители ТОО "Алматинские тепловые сети".

Напомним, что с 16 по 27 мая горячую воду также отключат в некоторых частях Турксибского района города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969489-goryachuyu-vodu-otklyuchat-v-sredu-v-odnom-iz-rayonov-goroda-almaty/