Несколько домов в одном из районов Алматы останутся без горячей воды

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Несколько домов в Турксибском районе Алматы временно отключат от горячей воды. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Так, подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского района Алматы, будет ограничена с 16 по 20 мая в контурах улиц Стахановская — Ганибет — Буденного — Станкевича и 13-й микрорайон.

С с 16 по 27 мая горячей воды не будет у жителей, чьи дома находятся в контурах улиц Клары Цеткин — Днепровская — Спасская — Урицкого.

Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", отметили в компании.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" просят алматинцев с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969159-neskolko-domov-v-odnom-iz-rayonov-almaty-ostanutsya-bez-goryachey-vody/