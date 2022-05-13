Движение по одной из улиц в Нур-Султане перекрыли на месяц

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До 13 июня перекрыли движение по участку улицы Жубанова в Нур-Султане из-за проведения ремонтных работ, сообщается на официальном сайте столичного акимата.

Работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Ахмета Жубанова начаты столичным управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В связи с этим с 13 мая по 13 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Жубанова на участке от Жанибека Тархана до улицы Кенесары.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - обратились к астанчанам в ведомстве.

Напомним, что в Нур-Султане с 13 мая по 1 июля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улице Енбекшилер – от улицы Бухар Жырау до проспекта Улы Дала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969251-dvizhenie-po-odnoy-iz-ulits-v-nur-sultane-perekryli-na-mesyats/