Одну из улиц в Нур-Султане закрыли до 1 июля из-за ремонта

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Участки некоторых дорог временно перекрыли в Нур-Султане. Движение по одной из улиц закрыто до 1 июля, сообщается на официальном сайте акимата города.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы начало работы по строительству инженерных сетей и дорожного полотна по улице Енбекшилер и шоссе Алаш.

С 13 мая по 1 июля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улице Енбекшилер – от улицы Бухар Жырау до проспекта Улы Дала. Ограничения связаны с ремонтными работами.

Также с 13 по 31 мая частично движение перекрыли на участке шоссе Алаш – от улицы Жолымбетская до улицы 191.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о перекрытии движения по ряду улиц с 13 по 16 мая. Эти ограничения также связаны с ремонтными работами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969116-odnu-iz-ulits-v-nur-sultane-zakryli-do-1-iyulya-iz-za-remonta/