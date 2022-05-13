Дождь, грозы и град: какая погода будет в Казахстане в выходные

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о том, какая будет погода в Казахстане в ближайшие дни, 14-16 мая. По прогнозам специалистов, ожидаются осадки, возможно выпадение града, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как сообщили метеорологи, в выходные синоптическая ситуация Казахстана обуславливается теплым сектором Североатлантического циклона и прохождением, связанных с ним, атмосферных фронтов.

По этой причине на большей части страны пройдут дожди. В предгорных районах возможны сильные ливни с грозой и градом, все это будет сопровождаться усилением ветра.

Синоптики отметили, что резких скачков температуры не предвидится.

На западе, севере, востоке и в центре страны днем столбики термометров повысятся до +17...+25 градусов, а на юге – от +18...+28 градусов до +23...+35 градусов.

Напомним, что ДЧС Алматы обратился к горожанам из-за ухудшения погодных условий. Алматинцев призвали не покидать без необходимости здания и помещения, а также не оставлять машины под деревьями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969147-dozhd-grozy-i-grad-kakaya-pogoda-budet-v-kazahstane-v-vyhodnye/