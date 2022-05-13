Алматинцев просят не выходить на улицу в выходные из-за грозы, града и ветра

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Завтра, 14 мая, в Алматы ожидается ухудшение погоды. Горожанам стоит ждать выпадения осадков и усиления ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в ДЧС, 14 и 15 мая в Алматы будет сильный дождь, 15 числа также выпадет град. Кроме того, при грозе ветер усилится с порывами до 15-20 м/с.

В связи с этим алматинцев попросили не покидать без необходимости здания и помещения, а также не оставлять машины под деревьями.

В горах Алматы в грядущие выходные будет сильный дождь с грозой, а также град и шквал. Скорость ветра завтра составит 15-20 метров в секунду, 15 мая - 23-28 м/с с порывами.

Туристов просят воздержаться от походов в горы.

Кроме того, алматинцам рекомендовали следить за оповещениями от службы 112 и сообщениями СМИ, телевидения и радио.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969238-almatintsev-prosyat-ne-vyhodit-na-ulitsu-v-vyhodnye-iz-za-grozy-grada-i-vetra/