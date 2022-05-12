Ряд улиц перекроют на несколько дней в Нур-Султане из-за ремонта
Опубликовано:
В Нур-Султане проводятся работы по среднему ремонту дорожного полотна сразу на нескольких участках. Об этом сообщается на официальном сайте столичного акимата.
В связи с этим с 13 по 16 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Кабанбай батыра на участке от Коргалжинского шоссе до улицы Сарайшык.
На тот же период полностью перекроют движение и проезд между улицами Бокейхана и Сыганак, возле здания Jusan Bank.
"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - призвали астанчан и гостей столицы в ведомстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969042-ryad-ulits-perekroyut-na-neskolko-dney-v-nur-sultane-iz-za-remonta/