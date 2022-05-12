Поезда вновь начнут курсировать между Казахстаном и Узбекистаном с 15 мая

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Между Казахстаном и Узбекистаном вновь начнут курсировать международные поезда. Об этом сообщается на официальном сайте АО "Узбекские железные дороги".

"По согласованию с АО "НК "Қазақстан темiр жолы" возобновляются пассажирские перевозки между нашей страной и Республикой Казахстан", – говорится на сайте узбекского ж/д-перевозчика.

Запускаются следующие поезда:

15 мая 2022 года пассажирский поезд №647/648 начнет курсировать сообщением Нукус – Бейнеу – Нукус.

16 мая 2022 года выйдет в рейс поезд №1/2 сообщением Алматы – Ташкент – Алматы.

"Периодичность курсирования вышеуказанных рейсов с железнодорожного вокзала "Ташкент-Центральный" в Казахстан - 3 раза в неделю", – добавили в АО "Узбекские железные дороги".

Билеты можно приобрести как в электронном формате, так и в железнодорожных кассах.

Отмечается, что пассажирам при приобретении электронных билетов для пересечения государственной границы РК будет необходимо распечатать их на бумаге формата А4.

Напомним, что с 11 апреля Казахстан снял ограничения на пересечение сухопутной границы с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968901-poezda-vnov-nachnut-kursirovat-mezhdu-kazahstanom-i-uzbekistanom-s-15-maya/