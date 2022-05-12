Без электричества временно останутся несколько районов Алматы

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Плановое отключение электроэнергии произойдет в некоторых частях Алатауского и Жетысуского районов города Алматы. Об этом сообщает КТК со ссылкой на пресс-службу АО "Алатау жарык компаниясы".

Отмечается, что электричество будет отключено в связи с плановым проведением ремонтных работ.

"12 мая в связи с запланированным текущим ремонтом высоковольтной линии с 9:00 до 17:00 у 1131 абонента в жилых домах частного сектора микрорайона Шанырак-2, по улице Аубакирова, улице Жалантос бахадур, улице Каракемер, а также в микрорайоне Кок Кайнар, по улице Абая, не будет электричества", – сообщили в пресс-службе АО "Алатау жарык компаниясы".

Также сообщается, что из-за замены оборудования трансформаторной подстанции без света останутся ГККП "Ясли-сад №163" по улице Казакова и административные здания ТОО "Шеру" (улица Казакова, 9а), РДТ "Алматытелеком" (улица Казакова, 7), а также жилые дома по улице Федорова (дом 12 и 12г).

Источник: КТК

Напомним, что с 12 по 14 мая некоторые участки дороги по улице Саина в Алматы будут перекрыты из-за ремонтных работ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968873-bez-elektrichestva-vremenno-ostanutsya-neskolko-rayonov-almaty/