Участки дороги по улице Саина перекроют в Алматы из-за ремонтных работ

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С 12 по 14 мая в городе Алматы будут проводиться работы по среднему ремонту дорог, из-за чего движение по некоторым участкам улицы Саина будет частично перекрыто. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городского акимата.

В ведомстве сообщили, что в связи с проведением ремонта дорог 12 мая с 08:00 до 19:00 будет частично перекрыто движение по правому восточному съезду улицы Саина в северном направлении.

Кроме того, с 21:00 13 мая до 06:00 14 мая текущего года будет полностью перекрыто движение с восточных съездов по улице Саина в северном направлении с улицы Кабдолова и улицы Жубанова.

"Отметим, данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", – подчеркнули в акимате города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968842-uchastki-dorogi-po-ulitse-saina-perekroyut-v-almaty-iz-za-remontnyh-rabot/