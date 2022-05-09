Первые лица государства почтили память участников ВОВ в День Победы (фото, видео)

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Сегодня, 9 мая, первые лица государства почтили память жертв и участников Великой Отечественной войны, возложив цветы к монументам, а также поздравили казахстанцев с Днем Победы.

Как сообщается на официальном сайте премьер-министра, в столице Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Героя Советского Союза Алие Молдагуловой и почтил минутой молчания память воинов, погибшиx в Великой Отечественной войне.

Спикер сената Маулен Ашимбаев опубликовал пост, посвященный Дню Победы, на своей .

Как написал политик, он присутствовал на церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана" вместе с Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, Ашимбаев посетил памятник Бауыржану Момышулы.

Маулен Ашимбаев. Фото: facebook.com/m.ashimbayev

На официальном сайте мажилиса сообщили о том, что спикер палаты Ерлан Кошанов возложил цветы к памятнику дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову. Спикер почтил минутой молчания память воинов, не вернувшихся с фронтов войны.

Ерлан Кошанов. Фото: parlam.kz

На официальном сайте Акорды было опубликовано сообщение о том, что государственный секретарь Ерлан Карин возложил цветы к памятнику легендарной пулеметчицы, Герою Советского Союза Маншук Маметовой.

Ерлан Карин. Фото: Акорда

Кроме того, в мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие глава Администрации Президента Марат Нуртлеу и замглавы АП Аида Балаева. Об этом также сообщается на официальном сайте Акорды.

Они возложили цветы к памятнику Рахымжану Кошкарбаеву, который первым водрузил знамя над Рейхстагом.

Аида Балаева и Марат Нуртлеу. Фото: Акорда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968583-pervye-litsa-gosudarstva-pochtili-pamyat-uchastnikov-vov-v-den-pobedy-foto-video/