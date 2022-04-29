Токаев: Государственный язык - казахский, но русский занимает должное место в Конституции

Иллюстративное фото: Sputnik / Айгюзель Кадир

Касым-Жомарт Токаев на XXXI съезде АНК заявил, что в Казахстане важно сохранять национальное единство с учетом того, что страна является многоязычным государством – он напомнил о статусах казахского и русского языков, прописанных в Конституции, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я сам работал в ООН и знаю, насколько важно поддерживать национальное единство, особенно в многоэтнических и многонациональных государствах. (…)

Никакой дискриминации в отношении языков, я подчеркиваю. Конституция дает четкий ответ на этот вопрос: государственным языком является казахский, но должное место в Конституции нашей страны занимает и русский язык, поэтому давайте исходить из этого", - заявил Токаев.

На съезде АНК выступил казахстанский блогер Алексей Лодочников, который свободно чередовал в своей речи казахский и русский язык. Токаев заявил, что с уважением относится к казахстанцам, которые владеют казахским.

"Я с большим уважением отношусь к нашим гражданам, которые блестяще владеют государственным казахским языком. Я считаю, что этих граждан, как сказал сегодня Алексей Лодочников, уже тысячи в Казахстане, их нужно поддерживать", - добавил Токаев.

Напомним, что также президент Токаев сегодня заявил, что статус казахского языка в стране должен укрепляться не в ущерб и не с целью дискриминации других языков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967428-tokaev-gosudarstvennyy-yazyk-kazahskiy-no-russkiy-zanimaet-dolzhnoe-mesto-v-konstitutsii/