Прием заявлений на основное ЕНТ-2022 начался в Казахстане

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Сегодня, 29 апреля, в Казахстане стартовал прием заявлений на участие в основном Едином национальном тестировании. Сообщить о своем участии можно будет до 14 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Как сообщили в министерстве, зарегистрироваться для участия в ЕНТ можно на сайте app.testcenter.kz.

Само тестирование пройдет с 16 мая по 5 июля. Абитуриенты смогут сдать основное ЕНТ дважды и принять участие в конкурсе на присуждение грантов с лучшим результатом.

Как отметил директор Наццентра тестирования МОН Руслан Емелбаев, ранее министр Асхат Аймагамбетов в письме выпускникам сообщил о решении дать абитуриентам две возможности сдать ЕНТ и претендовать на грант.

"При этом можно выбрать одну комбинацию профильных предметов на две попытки", – добавил Емелбаев.

По итогам двух предыдущих ЕНТ-2022 (январь, март) средний балл тестируемых составил 68,5 балла, что выше результатов прошлого года.

Более 70% участников смогли набрать проходные баллы, лучший показатель – 135 баллов.

В МОН отметили некоторый прогресс и в соблюдении академической честности. Количество попыток пронести запрещенные предметы и использовать их во время тестирования снизилось в 2-3 раза.

Кроме того, во время мартовского ЕНТ был внедрен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. Это дало абитуриентам возможность проанализировать свои слабые стороны и еще тщательнее подготовиться к основному ЕНТ.

Еще одна возможность выпускникам лучше подготовиться к ЕНТ – запуск бесплатных пробных онлайн-тестов. Также продолжаются бесплатные онлайн-уроки от образовательных центров, разработанные совместно с НЦТ.

В МОН указали, что для соблюдения академической честности у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант тестов. В случае нарушения правил и при попытке выноса тестовых заданий за пределы аудитории Наццентр тестирования сможет определить нарушителя, его результаты аннулируют.

Количество предметов остается прежним: три обязательных и два на выбор. Число тестовых заданий – 120. Из них по истории Казахстана – 15, по математической грамотности – 15, по грамотности чтения – 20 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140.

Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Для создания комфортных условий абитуриентам с особыми образовательными потребностями впервые для выполнения ими заданий тестирования, помимо основных 240 минут, дано еще 40 дополнительных минут.

Кроме того, внесены изменения и по содержанию заданий для особенных абитуриентов. Для них разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем.

В ходе ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева, а также таблица растворимости солей, которая обновлена с добавлением ряда активности металлов.

Абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967427-priem-zayavleniy-na-osnovnoe-ent-2022-nachalsya-v-kazahstane/