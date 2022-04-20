Сайт с бесплатным пробным тестированием запустили для готовящихся к ЕНТ школьников

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Национальный центр тестирования при Министерстве образования и науки запустил бесплатное пробное тестирование для подготовки к сдаче ЕНТ – его можно пройти онлайн, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Для того чтобы пройти пробное тестирование на официальном сайте Центра, тестируемый должен ввести ИИН и выбрать комбинацию профильных предметов. Лишь после этого "пробник" станет доступен для прохождения.

Как отметили в МОН, данное тестирование разработано для того, чтобы помочь абитуриентам лучше подготовиться к ЕНТ и понять, на какие темы нужно обратить свое внимание.

"Для удобства абитуриентов запустили пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ, оно абсолютно бесплатно для наших абитуриентов. При прохождении пробного тестирования поступающий имеет возможность ознакомиться с тестовыми заданиями и проверить уровень своих знаний по выбранным предметам.

В этом году для детей с особыми потребностями мы создали специальные условия и добавили им дополнительные 40 минут при сдаче ЕНТ. Кроме того, для детей с особыми образовательными потребностями в этом году впервые разработаны задания без рисунков, схем и диаграмм", – пояснил директор Центра Руслан Емелбаев.

В центре тестирования также сообщили, что школьники могут подтянуть свои знания путем проведения индивидуального тематического анализа по каждому предмету.

Еще было увеличено количество бесплатных онлайн-уроков по подготовке к ЕНТ.

В МОН добавили, что пробное онлайн-тестирование доступно и для педагогов, которые сдают Национальное квалификационное тестирование. Технология проведения пробного тестирования соответствует основному тестированию, подчеркнули в ведомстве.

Пробное тестирование для педагогов также доступно на официальном сайте Национального центра тестирования.

Накануне глава МОН РК Асхат Аймагамбетов, участвуя в пресс-конференции в правительстве, высказался о целесообразности проведения ЕНТ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966010-sayt-s-probnym-ent-zapustili-v-kazahstane-test-mozhno-proyti-besplatno/