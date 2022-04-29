Антитеррористические учения пройдут в Нур-Султане: в оперштабе обратились к астанчанам

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Сегодня, 29 апреля, в Нур-Султане пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с терроризмом, передает корреспондент NUR.KZ.

Плановые антитеррористические учения будут проводиться в пятницу, 29 апреля, с 8.00 до 14.00 на территории технического пассажирского парка АО "КТЖ", расположенного по улице Шу, в районе пересечения проспекта Аль-Фараби и улицы Кошкарбаева.

Как отметили в штабе, целью учений является проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

"Учения максимально приближены к боевым условиям с различными элементами сложности. Предусмотрены меры ограничения в окружении технического пассажирского парка.

В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов", - обратились к астанчанам в оперштабе.

Напомним, в начале апреля антитеррористические учения были проведены в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967315-antiterroristicheskie-ucheniya-proydut-v-nur-sultane-v-opershtabe-obratilis-k-astanchanam/