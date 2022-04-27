Проезд в автобусах будет бесплатным в честь праздника "Ораза айт" в Актау

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В Актау в честь завершения священного месяца Рамазан жители смогут воспользоваться бесплатным проездом в некоторых городских автобусах. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте городского акимата.

"Уважаемые жители и гости города Актау!

Сообщаем, что 2 мая текущего года в честь праздника "Ораза айт" проезд в городском общественном транспорте по маршрутам №2, 3, 4, 4м, 5, 7, 8 будет бесплатным", – проинформировали власти города.

Напомним, что в 2022 году священный для всех мусульман месяц Рамазан начался 2 апреля и завершится 2 мая. Всего в этом году он длится 30 дней.

Также в течение всего месяца Рамазан в Нур-Султане курсируют специальные бесплатные маршруты общественного транспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967102-proezd-v-avtobusah-budet-besplatnym-v-chest-prazdnika-oraza-ayt-v-aktau/