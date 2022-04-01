Бесплатные автобусные маршруты запустят в месяц Рамазан в Нур-Султане

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Со 2 апреля начинается священный месяц Рамазан. На этот период в Нур-Султане запустят специальные бесплатные маршруты для мусульман, сообщается в официальном Instagram-аккаунте компании-перевозчика City Transportation Systems.

Специальные бесплатные маршруты будут курсировать после окончания тарауих-намаза из мечетей города по нескольким направлениям.

Направления маршрутов из мечети "Хазрет Султан":

Супермаркет "Спутник";

ЖД вокзал;

ЖМ "Коктал-1, 2".

Направления маршрутов из мечети "Әбу Насыр әл-Фараби":

ЖМ "Коктал-1, 2";

ЖД вокзал;

Медицинский колледж.

Направления маршрутов из мечети "Садвакаса хаджи Гилмани":

ЖМ "Коктал-1, 2";

ЖМ "Кирпичный".

Направления маршрутов из мечети "Ырыскелді қажы":

ЖМ "Ильинка".

Направления маршрутов из мечети "Рақымқызы Райса ана":

ТЦ "Рахмет".

С более подробной схемой движения маршрутов можно ознакомиться в "карусели" фотографий ниже.

Напомним, что священный месяц Рамазан в этом году начнется 2 апреля, а закончится 2 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963098-spetsmarshruty-zapustyat-v-mesyats-ramazan-dlya-musulman-v-nur-sultane/