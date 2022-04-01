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Бесплатные автобусные маршруты запустят в месяц Рамазан в Нур-Султане

Люди на площади перед мечетью
Иллюстративное фото: pexels.com

Со 2 апреля начинается священный месяц Рамазан. На этот период в Нур-Султане запустят специальные бесплатные маршруты для мусульман, сообщается в официальном Instagram-аккаунте компании-перевозчика City Transportation Systems.

Специальные бесплатные маршруты будут курсировать после окончания тарауих-намаза из мечетей города по нескольким направлениям.

Направления маршрутов из мечети "Хазрет Султан":

  • Супермаркет "Спутник";
  • ЖД вокзал;
  • ЖМ "Коктал-1, 2".

Направления маршрутов из мечети "Әбу Насыр әл-Фараби":

  • ЖМ "Коктал-1, 2";
  • ЖД вокзал;
  • Медицинский колледж.

Направления маршрутов из мечети "Садвакаса хаджи Гилмани":

  • ЖМ "Коктал-1, 2";
  • ЖМ "Кирпичный".

Направления маршрутов из мечети "Ырыскелді қажы":

  • ЖМ "Ильинка".

Направления маршрутов из мечети "Рақымқызы Райса ана":

  • ТЦ "Рахмет".

С более подробной схемой движения маршрутов можно ознакомиться в "карусели" фотографий ниже.

Напомним, что священный месяц Рамазан в этом году начнется 2 апреля, а закончится 2 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963098-spetsmarshruty-zapustyat-v-mesyats-ramazan-dlya-musulman-v-nur-sultane/

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