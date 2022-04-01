Бесплатные автобусные маршруты запустят в месяц Рамазан в Нур-Султане
Со 2 апреля начинается священный месяц Рамазан. На этот период в Нур-Султане запустят специальные бесплатные маршруты для мусульман, сообщается в официальном Instagram-аккаунте компании-перевозчика City Transportation Systems.
Специальные бесплатные маршруты будут курсировать после окончания тарауих-намаза из мечетей города по нескольким направлениям.
Направления маршрутов из мечети "Хазрет Султан":
- Супермаркет "Спутник";
- ЖД вокзал;
- ЖМ "Коктал-1, 2".
Направления маршрутов из мечети "Әбу Насыр әл-Фараби":
- ЖМ "Коктал-1, 2";
- ЖД вокзал;
- Медицинский колледж.
Направления маршрутов из мечети "Садвакаса хаджи Гилмани":
- ЖМ "Коктал-1, 2";
- ЖМ "Кирпичный".
Направления маршрутов из мечети "Ырыскелді қажы":
- ЖМ "Ильинка".
Направления маршрутов из мечети "Рақымқызы Райса ана":
- ТЦ "Рахмет".
С более подробной схемой движения маршрутов можно ознакомиться в "карусели" фотографий ниже.
Напомним, что священный месяц Рамазан в этом году начнется 2 апреля, а закончится 2 мая.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963098-spetsmarshruty-zapustyat-v-mesyats-ramazan-dlya-musulman-v-nur-sultane/