"Ни разу в жизни не видели Уразалина": многодетные в Актобе пытались попасть к акиму

Кадр из видео: КТК

Около 30 многодетных матерей накануне пришли к акимату Актюбинской области и потребовали встречи с главой региона Ондасыном Уразалиным. Они хотели озвучить чиновнику свои претензии по поводу высоких цен на продукты, недоступного жилья и низких пособий, передает КТК.

"Мы пришли к акиму. Еще ни разу в жизни не видели Уразалина. За порог не пускают. Нигде его не встретишь. А проблем-то много. Посмотрите на цены! Почему он их не контролирует?! Семьи голодают, дети голодают", - заявила многодетная мать Миуа Бекбосынова.

Попытка женщин встретиться с главой региона не увенчалась успехом. Он не стал принимать незваных гостей, но поговорил с журналистами насчет сложившейся ситуации.

По мнению Ондасына Уразалина, не все пришедшие к акимату многодетные матери на самом деле бедствуют. Он уверен, что среди собравшихся есть и те, кто просто пытается воспользоваться моментом. Правда, для чего, не уточнил.

Аким Актюбинской области согласен, что продукты сейчас действительно дорогие, но ведь так по всей стране, и в возглавляемом им регионе не самая худшая ситуация.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966963-ni-razu-v-zhizni-ne-videli-urazalina-mnogodetnye-v-aktobe-pytalis-popast-k-akimu/