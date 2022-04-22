В Казнете появился фейк об увеличении пособий лицам с инвалидностью

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В Казнете стала распространяться информация о том, что лицам с инвалидностью 1, 2 и 3 групп, а именно инвалидам с детства, увеличены размеры социальных пособий на более чем 30 тыс. тенге. В Министерстве труда и социальной защиты населения опровергли эти сведения, сообщается на официальном сайте ведомства.

В Минтруда подчеркивают, что распространяемая информация об увеличении пособий не соответствует действительности.

В ведомстве пояснили, что размеры государственных социальных пособий зависят от группы и причины инвалидности. Кроме того, они ежегодно индексируются в связи с изменением величины прожиточного минимума.

В ведомстве напомнили о том, что с 1 января 2022 года размеры пособий по инвалидности были повышены на 5%. Помимо этого, по данным Минтруда, в связи с пересмотром коридора инфляции с 4-6% до 8-10% планируется проведение дополнительной индексации пособий.

"Выплата пособий в повышенных размерах будет осуществлена после подписания главой государства Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", проект которого в настоящее время находится на рассмотрении в сенате парламента РК", - уточнили в министерстве.

При этом за прошедшее время, начиная с апреля текущего года, будет произведена соответствующая доплата до нового размера пособий.

Казахстанцев призвали не обращать внимание на фейки и доверять информации только из официальных источников. Также в Минтруда напомнили об ответственности за распространение ложной информации.

Напомним, на днях депутаты мажилиса поддержали поправки в бюджет текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966370-v-kaznete-poyavilsya-feyk-ob-uvelichenii-posobiy-litsam-s-invalidnostyu/