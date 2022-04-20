Расходы бюджета планируют увеличить на 2,7 трлн тенге в 2022 году

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Депутаты мажилиса в ходе пленарного заседания палаты одобрили проект закона об уточнении республиканского бюджета на 2022 год, передает корреспондент NUR.KZ.

Представил документ Ерулан Жамаубаев. Он сообщил, что законопроект направлен на реализацию поручений президента, озвученных в начале текущего года и других неотложных обязательств государства.

"По данным направлениям расходы бюджета увеличены на 2,7 трлн тенге. Источниками повышения расходов бюджета являются собственные доходы бюджета в сумме 1,1 трлн тенге, гарантированный трансферт из Национального фонда в сумме 1,6 трлн тенге.

При этом баланс поступлений и расходов Национального фонда на конец года прогнозируется положительным", – отметил министр.

С учетом пересмотра доходов и расходов параметры республиканского бюджета на 2022 год сложились следующим образом:

поступления бюджета составят 15,8 трлн тенге с увеличением на 2,7 трлн тенге;

с увеличением на дефицит сохранен на уровне 3,3% к ВВП;

расходы республиканского бюджета планируются в объеме 18,8 трлн тенге с ростом на 2,7 трлн тенге;

с ростом на на реализацию поручений президента предлагается направить 1,8 трлн тенге.

По словам Жамаубаева, эти расходы планируется направить на повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур, а также органов по чрезвычайным ситуациям, на поддержку регионов и бизнеса, на повышение доходов населения, обеспечение продовольственной безопасности страны и на диверсификацию экономики.

В результате уточнения бюджета будет усилена поддержка реального сектора экономики и регионов.

Расходы социального блока увеличены на 581 млрд тенге и планируются в объеме 8,6 трлн тенге или 46% от общих расходов бюджета. Дополнительно средства будут направлены на индексацию социальных выплат, оказание медицинской помощи и развитие рынка труда.

Расходы силовых структур запланированы в сумме 2,2 трлн тенге с ростом на 446 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1965946-rashody-byudzheta-planiruyut-uvelichit-na-27-trln-tenge-v-2022-godu/