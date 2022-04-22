Министр поручил подчиненным находиться на трассе Атырау-Астрахань до конца ее реконструкции

Фото: официальный сайт МИИР РК

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев проверил работы по реконструкции автодороги "Атырау - Астрахань" и поручил подчиненным находиться на объекте до завершения всех работ, сообщается на официальном сайте ведомства.

В рамках визита в Атыраускую область Каирбек Ускенбаев проверил работы на нескольких участках трассы Атырау - Астрахань. Министр подчеркнул, что руководство страны держит на особом контроле реализацию данного проекта.

"Мы будем в обязательном порядке раз в месяц-полтора приезжать в Атыраускую область для проверки качества и сроков реализации работ.

Более того, принято решение, что заместители руководителей Комитета автомобильных дорог, нацкомпании "КазАвтоЖол" и Национального центра качества дорожных активов будут находиться здесь постоянно, до момента завершения реконструкции дороги. Им сказано передать другие дела коллегам и все время заниматься только проектом "Атырау-Астрахань", - проинформировал Ускенбаев.

Фото: официальный сайт МИИР РК

В МИИР добавили, что проект "Атырау-Астрахань" разделен на 6 частей. Участок на 833-853 км введен в эксплуатацию в 2020 году. К концу этого года планируется открыть движение на всей протяженности дороги.

"Завершение реконструкции дороги "Атырау-Астрахань" - один из неотложных вопросов на повестке дня. Теперь один из моих заместителей будет контролировать своевременное завершение строительных работ и ежедневно отчитываться. Также необходимо усилить общественный контроль", - заверил аким Атырауской области Серик Шапкенов.

Все работы по коридору "Актобе - Атырау - граница РФ (на Астрахань)" планируется завершить в 2023 году.

Фото: официальный сайт МИИР РК

Ранее сообщалось, что автора проекта реконструкции трассы Атырау-Астрахань привлекли к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966267-ministr-poruchil-podchinennym-nahoditsya-na-trasse-atyrau-astrahan-do-kontsa-ee-rekonstruktsii/