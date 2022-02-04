Автора проекта реконструкции трассы Атырау-Астрахань привлекли к ответственности

Фото: gov.kz

Автора проекта реконструкции автодороги Атырау-Астрахань, допустившего ошибку, из-за которой произошла серьезная задержка строительных работ, привлекли к ответственности. Об этом сообщает официальный сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Как сообщил глава МИИР Каирбек Ускенбаев на площадке СЦК, стоимость реконструкции автодороги общей протяженностью 277 км составляет 87,4 млрд тенге.

С 2019 по 2021 год проведена реконструкция первого этапа протяженностью 60 км от границы с Российской Федерации до поселка Ганюшкино. На работы было затрачено 22 млрд тенге. Движение на участке с новым покрытием уже открыто.

С 2020 года начата реализация второго этапа протяженностью 217 км - на это будет потрачено 65,4 млрд тенге. Проект финансируется за счет займа ЕБРР.

В реализации проекта задействованы четыре подрядные компании: Lankaran Yol Tikinti, Todini Construzioni Generali S.p.A, Ant Insaat Maden Sanayi и ТОО "СП "СМС".

В МИИР признали, что старт проекта действительно затянулся. На это повлияла и пандемия коронавируса, из-за которой были сложности с мобилизацией персонала и дорожно-эксплуатационной техники.

"Кроме того, в ходе реализации проекта столкнулись с ошибкой при проектировании проектным институтом ТОО "Жана жол". В дорожной одежде был заложен слой с добавлением грунта с местных карьеров, который не соответствовал предъявляемым требованиям из-за значительного содержания гипса. Автор проекта привлечен к ответственности за допущенные просчеты", - сообщил Ускенбаев.

В 2021 году, по информации министра, дорожными компаниями велись работы только по отсыпке земляного полотна и устройству искусственных сооружений. Одновременно вносились изменения в конструкцию дорожной одежды. Только в ноябре прошлого года были получены заключения государственной экспертизы.

"Вопрос корректировки стоимости работ урегулирован условиями контрактов по правилам FIDIC (международной федерации инженеров-консультантов), которые предусматривают изменение стоимости основных дорожно-строительных материалов, используемых при строительстве", - добавил министр.

Говоря о сроках завершения реконструкции, глава МИИР добавил, что этом году планируется обеспечить проезд автомобилей. Полностью завершить проект планируется в 2023 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954576-avtora-proekta-rekonstruktsii-trassy-atyrau-astrahan-privlekli-k-otvetstvennosti/