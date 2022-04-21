"Линейки традиционно не проводились": Аймагамбетов о торжествах в школах в честь 7 и 9 мая

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Глава казахстанского Минобразования в кулуарах сената прокомментировал опубликованные вчера рекомендации по поводу того, что не стоит проводить линейки, посвященные 7 и 9 мая, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что такие линейки в масштабах страны традиционно не проводились.

"Здесь мы должны сказать, что вопрос не в том, что не стоит проводить. Мы говорим о том, что эти линейки традиционно у нас в масштабах страны не проводились. И они не проводятся, и они не запланированы.

У нас, вы знаете, праздники – это выходной день. Поэтому, соответственно, дети будут находиться в это время дома со своими родителями", – пояснил министр.

По его словам, в рамках празднования 7 и 9 мая по сложившейся практике накануне проводятся классные часы на тему патриотизма, во время которых учителя и дети говорят о важности мира, согласия, любви к родине, а также о вкладе Казахстана в Победу.

"Это общие вопросы, в принципе здесь нельзя сказать, что в этом году произошли концептуальные изменения", – резюмировал министр.

Ранее в МОН сообщали, что в казахстанских школах не планируется проводить линейки, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966117-lineyki-traditsionno-ne-provodilis-aymagambetov-o-torzhestvah-v-shkolah-v-chest-7-i-9-maya/